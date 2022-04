Pierrick BENOIT

Sas Gatard - Directeur de magasin (Autre)

Moncoutant

Reprise des magasins du Groupe TERRASSIER, avec 3 unités commerciales, SAUZE-VAUSSAIS dans le 79, CHEF-BOUTONNE dans le 79 et COUHE dans le 86. Sous enseigne BRICODOM et GITEM aujourd'hui. Le groupe GATARD qui comptait 9 magasins déjà, s'agrandit et continu son développement. Une société a échelle humaine et très proche de ses clients.