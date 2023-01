*1994 - 2006 Assistante de Marché et Technico-commerciale *2006 - 2008 Utilisateur Clé / 'Key User' SAP (domaine commercial) *2008 - 2012 Assistante Responsable de Marché * 2012 Congé sabbatique : voir VCGP * 2013 Chargée de Service Client (Automobile)

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS - Gestionnaire Contrats Internationaux et Achats Locaux (Autre)

Ashgabat

•Gestionnaire de contrats de sous-traitance (15 MEUR€) • Mise en place des logiciels CASSIUS et DEMAT (gestion contrats, achats, stocks + approbation dématérialisée de documents), gestion et formation des utilisateurs • Gestions des demandes d’achats et commandes locales (3 MEUR€)