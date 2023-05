Radia LAHOUEL

Conception du site web et développement de l'Intranet

Electrodepot - Chargée d'ingénierie Pédagogique Multimédia (Ressources humaines)

Lesquin

Conception des modules de formation e-learning interactifs, de la mise en place de la stratégie pédagogique à la réalisation du module et sa mise en place en ligne. Suivi des apprenants et maintenance de la plateforme de formation et du serveur.