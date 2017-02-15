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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE COMMUNALE DE VIGLAIN- Viglain 1993 - 1994
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Collège Saint-joseph- Saint benoit sur loire 1994 - 1997
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Collège Maximilien De Sully- Sully sur loire 1997 - 1998
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Lycée Durzy- Villemandeur 1998 - 2001
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Université D'orléans- Orleans 2001 - 2006
Parcours club
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Usm Saran- Saran 2002 - 2006
Parcours entreprise
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Sport Aventure- Ingre 2006 - 2006
A propos
GÃ©nÃ©ral
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PrÃ©nom Nom :Raphael PLANCHET
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Vit Ã :
ORLEANS, France
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NÃ© le :
9 mars 1983 (39 ans)
Ma vie aujourd'hui
Profession :
Ã©ducateur sportif
Situation familiale :
cÃ©libataire
Mes goÃ»ts et passions
Voyages
Allemagne - GrÃ¨ce - - - Portugal - Royaume-Uni - Ukraine
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Raphael PLANCHET a reconnu Raphael PLANCHET sur la photo CM2 1993-1994
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Raphael PLANCHET a reconnu Raphael PLANCHET sur la photo 6èmeA1
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Raphael PLANCHET a reconnu Raphael PLANCHET sur la photo SENIOR 2003/2004