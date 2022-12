Raymond BOUCHER

CM1 et CM2 avec M. Dargent et Amardeille

Issoire

Chef de section à la 31 cie de 89 à 94 (25ème à 29ème promotion). De bons adjoints, comme Michel LEDIG, J.Michel Cornu, Claude DEFAUT, FERRUCH et NATALI. Bien entendu mon ami Patrice LACAZE(mécano) puis instructeur NBC et secourisme aux cours militaires.jusqu'à la dissolution avec Hubert DUFFOURD, JAUD, NABAD FERRAZZI et notre chef légionnaire Daniel BOUCHEZ et bien entendu "Charly" Robischung