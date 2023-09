Raymond POUY

C'était mon club formateur et mes 2 ou 3 années juniors et 1 suivante en équipe 2 ou banquette à la 1 ont été des saisons géniales sportivement puisque nous tenions la dragée haute à des clubs très connus (Stado, Lourdes, St Girons, Oloron,...).

Saint lary soulan

J'ai joué arrière et buteur, 3/4 aile et 2 fois 3° ligne. très bon souvenir mais très secoué en 3° et 2° série _ les dimanches se ressemblaient et les affrontements assez rugueux.