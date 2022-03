Régine BARRÉ

Courbevoie

Je ne me souviens pas de grand chose. Une bonne ambiance je crois et le bonheur quand on était sage de recevoir des bons points et surtout de belles images. Je ne sais pas si çà existe encore aujourd'hui cette distribution. Par contre je n'ai pas oublié 3 de mes anciennes maitresses, Mme Loubet (avec son chignon, ma préférée en CP) puis Mme Landeau (qui habitait dans notre immeuble) et Mme Landrau