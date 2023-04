Saverdun

J'AVAIS POUR PROF MR ET MME AUGE, MR ROUSEAUD, COMME PION MR PIQUEMALE ET LE DIRECTEUR ETAIT MR FINES, REMPLACE PAR MR LASSERRE DONT LE FILS ETAIT DANS MA CLASSE EN 4EME. MES MEILLEURES AMIES ETAIENT ANDRE VIDAL , MONIQUE TOURNIER , DANIELE RIBERE , FRANCOISE SOULA . JE PRENAIS LE BUS DEPUIS ST QUIRC AVEC MON FRERE SERGE . JE ME SOUVIENS DE JEAN PAUL BOUTROUCHE ,DE GILLES VERGUIN,