Travail dans le service qualité. Vous connaissez les brosses à dents Fluocaril et Parogencil? Et ben j'autorisais ou non leur commercialisation et je m'occupais également de la mise en place et du respect des procédures qualité

Fix Antoine - Clerc aux procédures chez un Huissier de Justice (Juridique)

Colmar

Gestion des dossiers de recouvrement, ventes aux enchères, renseignement des clients et des avocats... et j'en passe. Il y a de quoi faire chez un Huissier! Mais je suis gentille avec les débiteurs, le but est de trouver un arrangement et non de les enfoncer encore plus!