Je ne me souviens plus des dates exactes pour être honnête...

J'y suis resté quelques mois, et puis retour sur Creil ensuite.

Chantilly

J'ai fait 3 mois en compta et un an et 3 mois en vente. C'était tout sauf ce que je voulais faire mais bon, l'école public ne m'a jamais passionnée alors...