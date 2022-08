Rémy GREGOIRE

CETIM - Ingénieur (Technique)

Senlis

Ingénieur de recherche : - analyse et optimisation du comportement vibratoire des structures mécaniques - fiabilité et estimation de la durée de vie des pièces et structures mécaniques sous sollicitations de fonctionnement (analyse et reproduction des chargements en service, estimation de durée de vie à partir d'essais de simulation et de la modélisation de l'endommagement).