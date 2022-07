Renaud ATTAL

Quazar Communication - Directeur Commercial (Commercial) - - Sites Web (Web2.0, Blog, Podcast...) - Plateformes E-Commerce (Web2.0, Blog... inteligent BackOffice) - Acquisition & distribution de contenus (Video, Music...) - Plateformes de distribution de contenus (Web - Wap) - SMS, SMS+, Push Wap - Applications & Services

Weardistrib - Chef de projet (Marketing) - Paris - Vente au détail et semi-gros de vêtements - Création services Web & Affiliation - Optimisation référencement naturel et moteurs de recherche Vente aux Particuliers : WearAddict

Abc Soft Group - Responsable Développement (Direction générale) - Développement des activités et synergies du Groupe : - Technologies (Web, Mobile, Applications, ERP ...) - Services (E-Mails, SMS, Réf, Fidelity Cards ...) - Formations (Web/E-Commerce, Réf, GRC/CRM, ...) Secteurs d'activités des clients : - Hotelerie, Restauration, Nuit & Spectacle - Agences Com/Presse/Pub et Médias - Médical et Pharmaceutique - Industrie et Transport

Full Optin - Responsable Développement (Direction générale) - Paris Développement : - Sites vitrines, Plateformes eCommerce, Services & Métiers - Applications iPhone/iPad, Android, BlackBerry, Windows... Marketing : - SMS, MMS et Mobile Marketing (QR Codes et SIte Web Mobile événementiels) - Email Marketing (Distrib Marque Blanche) - Services SMS+ et SMS+ Message Board - Gestion et Animation de Communautés (Facebook, Twitter ...) - Référencement SEO & SM

Ra Consulting - Consultant Technologies et Services Web & Mobile (Profession libérale) - Paris Conseil Accompagnement / Offshoring Développement d'activités

Recyclons Ensemble - Président (Direction générale) - Paris L'idée fondatrice de Recyclons Ensemble, association de loi 1901, est de fédérer les différents acteurs du monde du réemploi, pour optimiser les échanges et best practices entre eux, et favoriser avant tout le recyclage par le ré-emploi auprès du grand public et des entreprises. Recyclons Ensemble travaille sur la mutualisation des données chiffrées, la création de connaissance et événements

Corecyclage - DG et cofondateur - Paris