Renaud BONNET

Début en 71 en benjamins ( je crois) aprés avoir été footeux, montée jusqu'en seniors région et depart du club pour de nouvelles aventures sortives.Mon club formateur

arrivée en departemental, montée en région et depart apres 4 années

Le portel

L'experience de jouer en N4 .Avant dernier et descente en excellence et rebelote, avant dernier et redescente en promo région.Deux tres belles années malgré tout avec des 3eme mi-temps memorables !