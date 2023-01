René ANIERE

Nicolaï Montaigne - Monteur en chauffage (Production)

Bobigny

12 années de bons et loyaux services et début des cours à Maximilien Perret. Malheureusement pas le moindre espoir de pouvoir évoluer avec le dirigeant de l'époque (tu es bon dans ce que tu fait alors tu y reste!). Et bien non, je n'y reste pas! dans cette impasse, ont part travailler avec des gens qui veulent bien vous donner votre chance....(et ce fut payant) à méditer par des dirigeants ingrat