Bray dunes

Mes parents sont arrivés au perroquet pour la première fois en juillet 59, en tente tout d abord, puis une caravane et une plus grande et enfin le mobil . Pour moi c'est toute mon enfance, les copains les premières bringues à la maison de la dune, les premières copines dans les dunes......... Que de merveilleux souvenirs.