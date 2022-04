Richard BOUCHET

Ge 309/esc.trans - Elève Opérateur Radio Transmissions

Chambery

Tres bons souvenirs surtout le casino de aix les bains jolies filles bonne ambiance je me souviens que beaucoup de militaires choisissaient chambery et les trans car les savoyards sont fantastiques on etait bien vus, juste apres les chasseurs alpins magnifique panorama depuis le bourget du lac et le lac du bourget Appareis de radio et morse et téléscripteurs complètement obsolètes type AME7G A LAM