Robert PARDINI

Montlucon

J'ai commencé mon service par un PPEOR, suivi d'un peloton EOR de 4 mois à l'ESAM de Bourges, puis d'une affectation en tant qu'aspirant à Chateauroux au CISM n°2. J'ai été libéré en janvier 1975, et 4 mois plus tard je me suis engagé pour un carrière de 25 ans jusquén juillet 1999.