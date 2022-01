Roger MAIGRET

Pontoise

Régiment de Marche du Tchad 2eme pompe à Pontoise, Sissonnes, Mourmelon,puis cabot, cabot-chef et peloton chez les "encriers" à Reims et enfin sergent instructeur au GI de Satory : les bleus, les perms, le mess (la belle vie quoi !!) en Mai 68, quel défilé d'officiers étoilés à Satory !! et pendant ce temps là, mon lieutenant tirait au lance pierre sur les CRS de son balcon Boul Mich....