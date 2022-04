Roger POUPELAIN

Pilote char AMX30 2°ESC 1°CP ADJ BLANC, TOURAINNE, DRAGONNI Sub 4°ESC Lieutenant Crousillac

Pilote char AMX30 2°ESC CNE : DAOUT, CHOUET, TROUILLET, LAMBERT Sub 4°ESC CNE SAUVET

Draguignan

sub au 2°ESC CNE ROUDOT, et ? et adjoint de peloton char 1°ESC CNE: GAIGNARD CP SLT BRULIN