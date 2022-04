arrivé le 17avril cadet 6 au 6 escadron après 3 mois de classe les permis vl pl et engins spéciaux en poche ,diplômé du CME ET CTE . Départ pour le 7 RIMA de Fréjus(camp Lecoq) au revoir philippe dit toto... le motard d'occasion !!!

arrivé à Fréjus plein mois de juillet , découverte de la côte d'azur il fait un temps magnifique , les filles sont belles... stage commando musclé je sors avec les honneurs puisque je termine premier et oui le petit tringlot pas si mauvais ! ce qui me permet de choisir en priorité ma destination outre-mer, je choisis le risque ! le tchad avec un pote du CIT156 Daniel Dubas. je passe caporal

N'djamena

arrivé le 10 nov 1970 au 6 RIOM chaleur accablante,(décès du gal DEGAULLE).départ début 1971 en opération dans le nord ,Largeau,Bardai,Mongo et Abéché.(frontière Lybie et Soudan) Trou du natron grandiose en soutien auprés du 2REP ET 6CPIMA baptème du Feu Opérations bravo et charlie ...que de mauvais souvenirs décès du S/c Cortadellas ( cpima) et le 2 classe Scrive (3 Rima) Médaillé et Fier !!!