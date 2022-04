Roland BRUN

Davis Films / Metropolitan Filmexport - Acteur de complement (Autre)

Paris

pour le role du cure (non visible sur le film malheureusement) et le role d'un campagnard qui fait partit des autres campagnard et qu'ils regardent Samuel LE BRIANT qui cour dans un escalier (on me vois tout petit devant une porte a gauche a mi parcour de l'escalier) dans le film LE PACTE DES LOUPS