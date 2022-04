Roland COMBAZ

Queige

école de Marolland avec Mesdames Chamiot puis Durieux (bonjour les dégats , à l'écouter je n'aurais jamais pû obtenir mon certificat de fin d'études primaires car elle s'était faché avec mes parents !! ) et madame Dunand ( merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi pendant un an avant l'entrée en 6 eme ) !. Que madame Durieux à bien fait de changer d'établissement 1 an avant mon entrée en 6 éme !