Roland FOUGERAY

Asic Informatique - Technicien (Technique) - La rochelle Merci à Geneviève Dieudonné pour cette première expérience. Merci à Claudie Caillaud (devenue ensuite Claudie Delbrel) pour son caractère, sa personnalité, son sourire, son professionnalisme

Coop Atlantique - Développeur (Informatique) - SAINTES Programmeur (simple employé, puis assez vite statut Agent de Maîtrise, puis aucune progression..... et une ambiance de merde parfois devenant à la fin de + en + pesante.... merci Mr Fleury...et Michel G. pour ces conditions dégueulasses) En revanche super pote que j'apprécie : Pascal C.

GENEVIEVE LETHU SAS - Informaticien (Informatique) - La rochelle Enfin cadre ! titre : Responsable d'Exploitation Informatique Durée : 4 ans et 6 mois

Demandeur D'emploi - En Réorientation - Autre (Autre) - Bordeaux j'ai pensé à travailler dans la domotique, mais l'accès était ténébreux, et le côté commercial de la fonction ne cadre pas avec ma personnalité et mes attentes. J'ai ensuite pensé à conduire, conduire, conduire... et pourquoi pas apprendre aux autre ? alors j'ai passé du temps en formation pour devenir moniteur auto et moto

Demandeur D'emploi - En Réorientation - Autre (Autre) - La rochelle demandeur d'emploi, mais prévu en formation à l'Ecf Niort (La Crèche exactement) dès octobre 2006

Formation Bepecaser (Moniteur Permis Auto) - Formation Bepecaser (Enseign. conduite automobile) (Autre) - Niort en formation toujours début 2006 pour le Bepecaser obtenu en juin 2007 (ça y est, moniteur auto!)

ECF - Moniteur auto puis congés (Autre) - La creche excepté 15j à l'Ecf de La Rochelle en tant que moniteur, demandeur d'emploi en attente de formation pour devenir moniteur moto (début de formation fin août 2007)

Formation Bepecaser 2 Roues (Moniteur Permis Moto) - Formation Bepecaser 2 roues (Autre) - Niort entré 22 août 07 en formatin à La Crèche (Ecf Niort), puis examen les 8 et 9 octobre à Orléans Sorti major promo et 2ème sur le site d'examen d'Orléans

Centre De Conduite Rochelais - Enseignant de la conduite Auto / Moto (Autre) - La rochelle Merci Claude M. pour ce 1er CDI d'enseignant de la conduite (bureaux La Rochelle-rue-Thiers et La Jarne), et m'avoir confié tout de suite complètement la moto et le Bsr. Puis vente du bureau de La Jarne pour préparer ta retraite. Et enchanté que Jean-Jacques L. (de l'auto-école Dolphins La Rochelle) reprend La Jarne, je voulais bosser pour lui (en stage chez lui pendant formation Bepecaser)

Auto école Dolphins - Enseignant de la conduite Auto et Moto (Autre) - La rochelle Un super patron et sa femme, une équipe jeune, dynamique et sympa, je ne peux que progresser dans mon nouveau métier. Enseignant Moto / Voiture

Ecf La Rochelle - Enseignant Auto et Moto, réferrend Moto Le Thou (Autre) - La rochelle Enseignant Moto pour les bureaux ECF de La Rochelle, Aytré, Courçon d'Aunis, Rochefort et Le Thou - Lieu de travail pour la moto : Ifp de l'ECF à Aigrefeuille Le Thou (piste privée Ecf)

Ecf Cerca - Formateur à la conduite des Poids Lourds (Autre) - Niort Formateur Poids Lourds, pour permis C, CE et D Basé sur l'Ifp de l'Ecf de Niort-La crèche. Mais je travaille aussi dès que possible comme formateur Poids Lourd sur le site Ecf de Aigrefeuille Le Thou, plus près de chez moi

Transports Robin (Sarrion) - Conducteur Routier - Zone longue - La rochelle

Transports Grimaud - Conducteur Routier - Zone longue (Autre) - Fontenay le comte Conducteur routier en 'zone longue', sur touye la France métropolitaine, départ à la semaine. En porteur-remorque au début puis essentiellement en semi-remorque 44t.