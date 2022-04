Roland GERMON

Saint sauveur d'aunis

1978 1984 notaire individuel St-Sauveur d'Aunis 1984 1999 notaire associé Courçon et St-Sauveur d'Aunis 1965 1970 clerc stagiaire Me Jean MICHAUD - 85 - LE BOUPERE 1971 1974 Principal Clerc Me Armand AUGER - 85 - LA VERRIE