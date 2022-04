Roland HERNOT

A été colon de 1964 à 1974 et moniteur en 1976 et 1979

Saint mayeux

J'ai effectué un séjour dans ce centre de vacances en tant que moniteur. J'ai surtout parcouru les routes de Bretagne en vélo, avec les colons et Monique la monitrice qui nous accompagnait. Je me rappelle d'un gars prénommé Frédéric qui habitait en région parisienne. Dans le groupe on avait un colon qui avait des problèmes de dialogue. Il était sourd et muet. Une mono s'appelait Françoise.