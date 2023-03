Rosa MARQUES

j'ai commencer la coiffure la bas, d'abord comme stagiaire puis un CAP puis en brevet, dure patronne mais juste, bonne retraite MMe Chabot et merci

le top des tops, des patronnes comme Christine je le souhaite a tout le monde,c'est simple nous sommes resté en + que bon therme c'est d'ailleur la marraine de ma fille et mon temoin de mariage ,j'y tenais!!

je suis allée a tahiti 2 ans et j'ai ete solicité pour bosser dans ce salon car les coiffeur français ete rare, j'ai eu beaucoup de succés de mon savoir venu de metropole.Je bossais casiment seul

en sejour 2 ans au gabon j'ai pas voulu perdre la main donc je rendais service et ça m'a occupé

Colonie De Vacances - Aide en cuisine (Autre)

Tarnos

rien a voir avec la coiffure envie d'essayer autre chose et sans regret. j'aidais le cuisto, il y avait une trés bonne ambiance et je me suis eclaté