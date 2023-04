Rudy BOYAVAL

Lille

DE POUSSIN A SENIORS AVEC UN PETIT DETOUR PAR CHURCHILL gardien de but jusqu'a 25 ans et apres blessure au genoux quelques mois d'arret et apres de retour en tant que n°9 quel changement !!!!!!! Meilleurs moments la reserve du dimanche matin avec jm,philoche,sebich,cedric,laurent,bontinck et toutes la clic