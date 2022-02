Sacha PUYSSÉGUR

La Poste - Postier (Autre)

PIBRAC

Là c est pas sorcier, tu calcules : si tu vois un gars de presque 1m90 passer en mob jaune dans Pibrac comme un fou c est sûrement que tu viens de me croiser ! Je livre le courrier depuis 2001 dans la petite ville qui m a "adopté" en 1992 et tu me croiseras pas loin des Collèges et vers le village. EDIT en 2008 : Je passe beaucoup moins vite suite au passage au scooter qui rame...