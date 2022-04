Samuel DUBOS

FEHR TECHNOLOGIES IDF - Responsable Planning-Transport (Autre)

Vernou la celle sur seine

Gestion du Planning des livraisons de panneaux Pré coffrés en béton armé, de fabrication industriel, à destination de chantier (BTP) pour des clients comme BOUYGUES, le groupe VINCI, etc, sur le territoire national, en relation avec les conducteurs de travaux et les chef de chantier. Gestion, Organisation et Management des ressources Transport disponibles, avec 5 sous traitants et 21 Chauffeurs