Merignac

Je recherche tous les anciens élèves de l'école primaire du Burck pour fêter comme il se doit le départ à la retraite de M. Baquet. Si vous l'avez connu, merci de me contacter car nous souhaitons lui organiser une surprise lors de la kermesse de fin d'année qui aura lieu le 30 juin de 18h à 22h. Vous pouvez m'envoyer un email et je vous donnerai mes coordonnées ou vos contacterai si vous me laisse