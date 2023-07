je suis passée un peu partout en production à Voiron mais surtout à Voreppe J'ai fini ma carriére sur la ligne des adaptateurs Je ne regrette absolument pas d'avoir démissionner Ma vie est bien plus riche humainement parlant et beaucoup plus falorisante

Mairie De Vénéjan - Employée (Autre)

Venejan

Je travaille dans une maternelle .Je m'occupe des enfants de 3 à 6 ans selon les années et la classe ou je suis affectée .A la rentrée j aurai des 3/4 ans j adore mon travail.Les enfants sont natures et c est génial de travailler avec eux je me sens utile Tous les matins je vais au travail avec le sourire Chaque jour a son lot de surprises et c est génial