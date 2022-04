Becon les granits

de la classe de cp avec Mme BABIN, et Mr DILLE en ce2 que j'ai redoublé. Je me souviens de Anne DEVEAUX (fille de vétérinaire) et Sandrine LONGNESSE(fille d'une grande famille aisée). Très bonne copine avec ANNE que j'ai revue je crois en 1992 ou 1993 à Bécon pour l'enterrement de ma grand-mère).