Strenquels

Un mois de bonheur pur en juillet 1981. Les nostalgiques ont pu voir que l'infrastructure exterieure avait été abandonnée et le château de Laguarrigue qui accueillait 200 enfants d'Ile de France transformé en lots d'appartements que personnes ne loue. On est au coeur du Lot. Dommage que cet endroit merveilleux qui surplombe toute la vallée n'accueille plus les enfants. Que de souvenirs ici.