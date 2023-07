Sandrine GÉNÉRAT

j'espère avoir laissée une bonne image, car c le seul endroit ou j'ai a peut près bien bossée

mon premier baiser, mon premier grand amour, mes premières désillusions, mais surtout 5 année de délire, et de connerie

Evreux

à ma sandrine, que je recherche toujours, tu me manque, et aussi à tous ceux de ma classe 1er et 2nd VAM 93 à 95