TZR pendant 4 ans. 3 établissements, 1 à Bischwiller, 1 à Molheim et le dernier à Schiltigheim (3 ans en zone sensible).

Constat affligeant, les élèves sont de plus en plus connectés aux écrans et vivent de moins en moins dans la réalité... résultats : ils ne veulent pas travailler... ni en classe, ni à la maison... Heureusement, ils finissent généralement tous par comprendre l'importance de l'éducation.. Enfin, une fois qu'ils ont quitté le milieu scolaire...

Professeur d'économie-gestion

On change de lycée et d'ambiance... Les classes sont plus petites, et les élèves ont moins de soucis... Mais niveau boulot, c'est toujours du grand n'importe quoi : ils ne veulent pas travailler et avoir leur examen les doigts dans le nez... Je désespèrerais presque de cette génération... Heureusement dans le lot on a de petites étincelles qui éclairent le phare dans la nuit... :)