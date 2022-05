SÃ©bastien MESNIER

Etude, conception et réalisation d'un extensomètre diamétral (stage de 10 semaines)

Travaux extérieurs dans la commune... Ce travail m'a également permis de terminer mon service militaire 1,5 mois plus plus tôt, pas négligeable !

LISI AUTOMOTIVE FORMER SIEGE - Ingénieur en conception mécanique (Technique)

Delle

Recherche des solutions techniques par rapport aux demandes client, Réalise analyse fonctionnelle et AMDEC produit sur les nouvelles pièces, Effectue simulations et dimensionnements sur les produits envisagés, Valide la conception par rapport aux procédés de fabrication et à la fonction du produit, Aide à la résolution des problèmes techniques sur des produits en série.