Sébastien QUIDET

- Gestion des stocks et appros pour le marché Allemand - Appros France, Etats Unis et Royaumes Unis - Participation à la mise en Place de SAP

- Développement de l’activité sécurité et nouvelles technologies - Création de l’activité Réseaux, Maintenance, Audit, Conseil et Formation. - Relation clients-fournisseurs (déplacements en Angleterre), organisation et participation à des salons au Qatar, Egypte, etc... - Formation et support logiciels multi utilisateurs dont la PJ française ainsi que des officiers palestiniens (déplacement)

Analyse des besoins, mise en place et paramétrage de l'ERP Generix: -Formation utilisateurs -Rédaction des SFD -Modélisation et paramétrage des flux dans l'ERP

Troc.com - Directeur du Système d'Information (Autre)

- Gestion du matériel, des logiciels et des communications de plus de 180 magasins sur l'Europe et pour le siège du groupe (Au total: 800 postes de travail, serveurs, laptops et plusieurs milliers de périphériques) - Gestion de projets de développmenent logiciel, de télécommunications, de déploiements, d'externalisation et de sous-traitance, etc... - Management de l'équipe du service informatiqu