Sebastien RIFF

Man Camion Et Bus - Technicien (Technique)

Bischheim

j'ai commencer comme mecanicien pendant 2 ans et demie a bischheim chez man , ensuite je suis parti 1 ans toujours chez man , mais a nancy , puis 1 an en tant que demonstrateur pour man , mais chez transalliance ( deuxieme entreprise de transport en france ) et apres je suis revenue a bischheim tous dabord en tant que mecaniciens , puis maintenant chef d'equipe receptionnaire .