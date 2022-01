Caluire et cuire

RESPONSABLE DU MAGASIN AVEC QUELQUES VENDEURS ET VENDEUSES DONT EVELYNE,HENRIETTE, GILBERT,BENOIT,ERIC.

RESPONSABLE DEPOT AVEC RICHARD ET YANN

MILLE ET UN PARQUETS - Commercial (Commercial)

Dardilly

VENDEUR COMMERCIAL DANS LE PARQUET AVEC D'ABORD MYRIAM BENSOUSSAN ,CAROLINE GIRAUD PUIS CEDRIC DURAND ET AUSSI GILBERT NAVISSEAU ET HERVE SEIGNEURET ET ENFIN DOMINIQUE GRANGER