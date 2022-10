Serge ANDRE

SEMT PIELSTICK - Ajusteur et gestionnaire (Technique)

Saint nazaire

de 1968 à 1999 (ajusteur au montage et assemblage des moteurs type PC et PA et mise en essais des moteurs en cellules). De 1999 à 2003 Gestionnaire d'appro de matériel et outillages ainsi qu'agent de sécurité à l'atelier d'Assemblage/essais PC4. Cessation d'activités en décembre 2003 dans le cadre des travailleurs exposés à l'amiante.