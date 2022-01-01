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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE COTE EMILE- Gagny 1963 - 1968
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FRANCEVILLE- Gagny
JE NE GARDE QUE DES BONS SOUVENIRS MEME SI JE N ETAIS PAS UN BON ELEVE LES PARTIES DE FOOT ET DE PING PONG INTERMINABLES ET TRES DISPUTEES JE ME SOUVIENS AUSSI D AVOIR ETE DELEGUE DE CLASSE MAIS AUSSI DELEGUE DES ELEVES POUR TOUT L ETABLISSEMENT CE QUI NE M AVAIT PAS EMPECHE D ETRE MENEUR DE MANIF ET QUE DIRE DES HISTOIRES SENTIMENTALES AVEC ODETTE CHANTAL CHRISTINE LA BELLE VIE QUOI1969 - 1973
Parcours entreprise
Parcours militaire
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VICTOR SCHOELCHER- Lorient
J AI EU L IMMENSE HONNEUR DE NAVIGUER SUR CET AVISO EN 1977 J AI TRAVERSE LA MEDITERRANEE PASSE LE CANAL DE SUEZ VUE DJIBOUTI ET FINR CE BEAU VOYAGE A L ILE MAURICE1977 - 1977
A propos
Général
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Prénom Nom :Serge GAY
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Vit à :
CHELLES, France
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Né en :
1956 (67 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
BONJOUR A TOUS
AUX ANCIENS DE FRANCEVILLE A GAGNY
CEUX DU CEI LOUIS BLANC
CEUX DE COFRATEL
ET ENFIN CEUX DU VICTOR SCHOELCHER
VOUS POUVEZ ME CONTACTER
serge.gay3@wanadoo.fr
A BIENTOT SERGE
Profession :
Technicien
Situation familiale :
marié(e)
Enfants :
2