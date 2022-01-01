Résultats examens 2023

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Parcours

Parcours scolaire

  • ECOLE COTE EMILE

     -  Gagny 1963 - 1968

  • FRANCEVILLE

     -  Gagny

    JE NE GARDE QUE DES BONS SOUVENIRS MEME SI JE N ETAIS PAS UN BON ELEVE LES PARTIES DE FOOT ET DE PING PONG INTERMINABLES ET TRES DISPUTEES JE ME SOUVIENS AUSSI D AVOIR ETE DELEGUE DE CLASSE MAIS AUSSI DELEGUE DES ELEVES POUR TOUT L ETABLISSEMENT CE QUI NE M AVAIT PAS EMPECHE D ETRE MENEUR DE MANIF ET QUE DIRE DES HISTOIRES SENTIMENTALES AVEC ODETTE CHANTAL CHRISTINE LA BELLE VIE QUOI

    1969 - 1973

Parcours entreprise

  • Ist  - Sav pabx (Technique)

     -  Montrouge 1975 - 1982

  • COFRATEL  - Technicien (Technique)

     -  Paris

    TECHNICIEN DEPUIS 1983 CETTE ENTREPRISE A ETE ABSORBEE PAR FRANCE TELECOM DEPUIS 2003

    1983 - maintenant

Parcours militaire

  • VICTOR SCHOELCHER

     -  Lorient

    J AI EU L IMMENSE HONNEUR DE NAVIGUER SUR CET AVISO EN 1977 J AI TRAVERSE LA MEDITERRANEE PASSE LE CANAL DE SUEZ VUE DJIBOUTI ET FINR CE BEAU VOYAGE A L ILE MAURICE

    1977 - 1977

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Serge GAY

  • Vit à :

    CHELLES, France

  • Né en :

    1956 (67 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    BONJOUR A TOUS
    AUX ANCIENS DE FRANCEVILLE A GAGNY
    CEUX DU CEI LOUIS BLANC
    CEUX DE COFRATEL
    ET ENFIN CEUX DU VICTOR SCHOELCHER
    VOUS POUVEZ ME CONTACTER
    serge.gay3@wanadoo.fr
    A BIENTOT SERGE

  • Profession :

    Technicien

  • Situation familiale :

    marié(e)

  • Enfants :

    2

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Voitures

    Voyages