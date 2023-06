Gagny

JE NE GARDE QUE DES BONS SOUVENIRS MEME SI JE N ETAIS PAS UN BON ELEVE LES PARTIES DE FOOT ET DE PING PONG INTERMINABLES ET TRES DISPUTEES JE ME SOUVIENS AUSSI D AVOIR ETE DELEGUE DE CLASSE MAIS AUSSI DELEGUE DES ELEVES POUR TOUT L ETABLISSEMENT CE QUI NE M AVAIT PAS EMPECHE D ETRE MENEUR DE MANIF ET QUE DIRE DES HISTOIRES SENTIMENTALES AVEC ODETTE CHANTAL CHRISTINE LA BELLE VIE QUOI