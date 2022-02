Serge SAUVAIRE

Rac Country Club - Chef de rang (Autre) - Epsom chez le duc et la duchesse de Kent s'il vous plaît (Franc-maçons à gogo ) ... perfectionnement de la langue Anglaise - silver waiter - porsche, Rolls et Bentley au bals du samedi soir en robes longues et smoking, chauffeurs et jardiniers dans la maison du personnel ... ;o)

Grand Hotel Nova Park **** - Zurich apprendre l'allemand sous la torture du suisse-allemand ... heureusement qu'il y a Aurora pour parler Français et Espagnol !

Grand Hotel Regina **** - Cadre / barman (Autre) - Adelboden consultant et aide du patron pour l'ouverture de ce magnifique hôtel**** chef de bar au lounge piano bar... "le petit doigt en l'air à l'heure du thé SVP... et des soirées interminables après ski ... veilleur de nuit pour vos insomnies avec les clés de l'espace SPA pour vos délires nocturnes ... ;o) et ma copine Heidrun pour des soirées Canadian Club & Ginger Ale ...

Brasserie Lipp - Zurich en pleine Loge des Brasseurs ...

Seabourn Cruise Line - Oslo stagiaire barkeeper sur croisiére internationale - wine waiter - barman - les fjords, le cap nord, Saint Petersbourg, Oslo, Copenhage...

Restaurant Turm Tony Navarro - Barman (Autre) - Zurich mojitos, caïpirinhas, carajillos ... la fiesta ! en plein cœur du Nieder Dörfli ... encore une Loge "zunfthaus" ... Tony Navarro : un fou furieux incontournable pour un air de samba ou de flamenco ... dépaysement assuré !

Seeclub Sixty One 61 - Barman (Autre) - Zurich Freddy Burger Management, pour Tina Turner et Udo Yurgens ... nice people ! Jet Set, champagne, et Fiesta ..... La Nuit Zürichoise et toutes ses Folizzzzzzzzzzzzzzzzes

Sainte Eglise Catholique Romaine - Pélerin d'éternité (Autre) - Reims années sabbatiques et spirituelles... nuit de Noël 1996 baptême de Clovis à Reims, L a France "fille ainée de l'Eglise" exercices spirituels de saint Ignace, deux ans de noviciat chez les Jésuites essaie de séminaire à Flavigny les petits fréres Cappucin de Morgon les chemins de Saint Jacques d'Italie pour le grand jubileum de l'an 2000 ... pour remettre les pendules à l'heure !

Jim Mc Mahon's - Toulouse retour dans le monde de la nuit ! dans mon vomi comme dirait St François ! les cocktails, les soirées irlandaises, Happy Hours ... fast fooding ! Chef de Bar et de Service avec Fat ... folles nuit d'Alloween et de réveillon dans ce restaurant caprice de Ringo qui nous a planté pour Miami ... Toulouse une sacrée ville rose dans son genre tout de même !

Le Phare De La Méditerranée - Cadre (Autre) - Palavas les flots maître d'hôtel avec Mélanie & Jean Christophe, une vue imprenable entre terre & mer ... toujours plus haut !

L'oustalet - Dirigeant / maître d'Hôtel (Direction générale) - Montlaur enfin chez moi ! l'Aveyron côté sud... tourisme vert, gastronomie aveyronnaise, viaduc de Millau, plateau du Larzac, lacs du Levezou, proximité de l'abbaye de Sylvanés, pays du Roquefort ... autant de richesses ignorées de notre beau pays !!! quoique maintenant avec du recul ... je comprends pourquoi ... la consanguinité fait quand même des ravages insoupçonnés ...

Domaine Saint Martin Du Pin - Montagnac le sourire du Domaine pour vous Accueillir pour vos Vacances à la Ferme, vous diriger dans cette superbe région ( quand le soleil daigne briller ), vous faire partager notre goût de vivre !

Etcorpore-etmente Massages Bien-être - Montbazin Être, Accueillir, Accompagner, Entendre, Ressentir, Laisser être ... l'Art du Massage Bien-être Ayurvédique - Homéostasie ... Arrière Jansénistes : Arrière Pharisiens hypocrites ! www.etcorpore-etmente.fr

Villa Via Domitia - Chambres d'Hôtes (Profession libérale) - Montbazin