Serge THERY

GERES - Consultant (Profession libérale)

Communay

Tous les décideurs qui ont un besoin en matière de QUALITE et SECURITE, peuvent me contacter afin de définir comment agir de façon efficace pour améliorer leurs conditions de travail et respecter leurs obligations règlementaires: Document unique, ISO 9001/14001/17025, MASE Conseils, formations et audits peuvent être étudiés dans leur réalisation et financement. Auditeur agréé MASE.