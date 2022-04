Serge VIDELO

Chef de Projets Déploiements - 1993-1996 INFO PRODUCT Missions principales : Rédiger des procédures techniques, Rédiger des Plans de Management de Projet, Rédiger des Plans d'Assurance Qualité, Valider les Masters, Constituer le rétro planning, Suivre les plannings, Encadrer des équipes, Préparer et animer des comités, Assurer le financier, Recetter les projets Les projets significatifs

Allium Services - Transition Manager (Informatique)

Nanterre

Chef de Projet Transition Infogérance - 2001 ALLIUM Services Missions et tâches principales : Assurer la mise en place des moyens et process nécessaires à la mise en production : Définition : Définir la structure cible (Ressource et moyens) ainsi que les protocoles de communications ; Mise en place : Mise en place des options retenues, rédaction des process, ...