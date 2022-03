La Gespe - Milieu ! (Autre)

Tarbes

Hello, de très beau souvenirs pour moi dans ce club! J'avais 17 ans à l'époque (2002-2004), directement atterri depuis la Réunion! Les plus beaux match et 3ème mi-temps de toutes ma vie! Si vous avez des photos d'archives de photos de ce super beau maillots violet je suis preneur !