Simone MARIOT

classes de 6ieme14 et 5ieme12 Professeurs : Fusade, Bage, Vilfroy eleve : philippe Rousseau, jacque Ratina, Juilette Strobbe, Evelyne Tricot, Regrain, Renaut,Solnon marie claude,

Moulins

seconde C à Term C Eleves Term C : Brigitte Dillet , Andrée Walty, Paule Richard, Marie Helene Nau, Martine Roux, Yvelyse Giraud,Martine Petitjean,escarage,mimeret catherine,