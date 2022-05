Schweighouse sur moder

Je fais partie de cette amicale avec Anne-Catherine ROTTER, Lionel WAGNER, Jean SEEL, Patric ERTZ et Evelyne DAUPHIN dans le but de se retrouver tous les 5 ans et de fêter dignement nos "Anniversaires". 30 ans, 35 ans et bientôt nos 40 ans ! Si vous êtes intéressés, n'hésitez-pas à vous joindre à nous et à me laisser 1 message par mail !