Stéphane CRY

Noisy le grand

un des premiers membres on avait commencé avec la MPT du champy ou des yvris,je ne sais plus,sur le terrain de la butte aux yvris,entrainement et match, que des bons souvenirs.Le nom des web's a été donné par notre entraineur,il était informaticien et il travaillait à l'UAP notre premier sponsor,j'ai toujours l'équipement