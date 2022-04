Ecole Du Haut Relais (Mouzay) - Mouzay Après avoir été à l'école St Marie de Stenay, un ou deux ans avant, me voila dans un long cursus hors des jupons de ma mère !

Collège Alfred Kastler - Stenay 6e2, 5e2, 4e2 divorce de mes parents ! 4e4, 3e4 12 de moyenne au brevet, insuffisant pour mon but ! "La grande école" après les communales, intimidé par les plus anciens , c'est eux qui m'ont appris la Belote et le tarot, d'où mon gout pour le jeu de carte. Merci Thierry et Christophe ...

LYCEE ALAIN FOURNIER A VERDUN - Verdun BEPCo 1 et 2, années de transition, n'ayant pas pu aller dans la pâtisserie, me retrouvant dans le commerce(ce n'est pas un mal, vu ce que je fais comme activité )

Lycée Polyvalent Alfred Kastler - Stenay de 87 à 90 1ère G et TG2 redoublé, la deuxième année fut superbe, revoir les cours de l'année passée et "Ponpon" comme prof de compta, sans oublier, dans nos pensées le prof de math (Marshal) (dégeanté mais très bon qui nous a trop vite quitté !)

Lycée Pierre Bayle - Sedan DPECF de 90 à 91,internat sympas dans une chambre de 5 (café, fumaille et musique), les cours ressemblant au BAC G avec un pouce de plus. Cool avec Pascal et Dominique !