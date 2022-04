Stéphane GONICHON

Rastatt

11ème RG, 25 ème compagnie, section Bac Bidasse 1ère classe. Y''avait: de la 84/10 Sylvain Naigeon; 84/12, Alain Mabire (le tarpé), Yves Augé, Pascal Jéhannin, Ferchaux; puis 85/02 Challier, Bonnamy et Durocher; 85/04, Brodkaert, (le ch''ti) Delaunay et Chaufournais; et enfin de la 85/06, les bleu-bites Zemmouche et Chaibois. Et le Grand Olivier Diestch, c''lui ka tout vu